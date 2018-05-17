بنك عَودة يُنظم حملة تبرع بالدم لموظفيه

سيد بدرنظّم بنك عَودة مصر حملة للتبرع بالدم، داخل مقره الرئيسي خلال مايو الجاري، إذ شارك عدد كبير من موظفي البنك فى التبرع لدعم هذه الحملة التي تهدف إلى زيادة احتياطي بنك الدم، ومساعدته للقيام بدوره الفعال في إنقاذ أرواح ممن يحتاجون إلى نقل الدم وتعزيز الوعي لدى الموظفين حول أهمية المشاركة بشكل فع

سيد بدر

نظّم بنك عَودة مصر حملة للتبرع بالدم، داخل مقره الرئيسي خلال مايو الجاري، إذ شارك عدد كبير من موظفي البنك فى التبرع لدعم هذه الحملة التي تهدف إلى زيادة احتياطي بنك الدم، ومساعدته للقيام بدوره الفعال في إنقاذ أرواح ممن يحتاجون إلى نقل الدم وتعزيز الوعي لدى الموظفين حول أهمية المشاركة بشكل فعّال في القضايا المجتمعية.

وترتكز استراتيجية عمل بنك عَودة في المسئولية المجتمعية من خلال إقامة مشاريع وأنشطة ومبادرات بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الموجهة نحو التنمية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

وتعليقا على ذلك، قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَودة –مصر، أن البنك يلعب دورا رائدا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال المساهمة في دعم وتطوير وتنمية العديد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبيئة، إذ تأتي المسئولية المجتمعية ضمن المعايير الرئيسية لعمل بنك عَودة في السوق المصرية، والتي تتمثل في الشفافية والابتكار والموارد البشرية والتراث والمجتمع المدني والجودة، إذ يقيس بنك عَودة نجاحه داخل السوق المصرية وفقا لمدي التزامة بتطبيق تلك المعايير.