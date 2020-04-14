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بنك عوده يدعم صندوق «تحيا مصر» بقيمة 20 مليون جنيه لمواجهة تداعيات «كورونا»

وذلك للمساهمة في مشروعات الصندوق الحيوية الذى يلعب فيها دورا أساسيا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
سيد بدر 9:20 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 9:20 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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أعلن بنك عوده – مصر عن تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه  لصندوق “تحيا مصر”، وذلك للمساهمة في مشروعات الصندوق الحيوية الذى يلعب فيها دورا أساسيا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

وصرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده-مصر: “على مؤسسات المجتمع المدني التضافر من أجل مواجهة تداعيات الفيروس، وعليه فقد ساهم البنك في تدعيم مشروعات الصندوق إيمانا بدوره الهام في التنفيذ والإشراف على المشروعات والمبادرات القومية المصرية الجادة”. 

وأضاف بدير قائلاً: “تقوم الدولة المصرية حاليا بعدد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تقلص من الآثار السلبية للفيروس سواء اقتصاديا أو اجتماعيا”.

وأكد أن لبنك عوده دوراً مجتمعياً كبيرا، حيث يقوم البنك بدعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية الضخمة، وبعض من هذه المساهمات التي من شأنها أن تدعم المجتمع و المواطن.

وتبرع بنك عوده في عام 2019 بالتبرع لصندوق “الشهداء” بمبلغ 10 ملايين جنيه ومبلغ بقيمة 17 مليون جنيه في عام 2018 لصندوق “تحيا مصر” لتمويل المبادرات و المشروعات القومية للصندوق.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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