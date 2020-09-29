«بنك عوده» يحصل على رخصة التحصيل والتجارة الالكترونية

حصل بنك عوده على رخصة التحصيل والتجارة الالكترونية (E-Commerce Digital Acquiring) بعد موافقة البنك المركزى.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منتجاته وخدماته الالكترونية لتعزيز انتشارها في مصر ولتدعيم سياسات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.

وأضاف البنك أن تلك الموافقة تساهم فى إتاحة خدمات قبول الدفع الالكتروني للعملاء من التجار والشركات من خلال مواقع الانترنت او تطبيقات الهاتف المحمول.

و صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصربأنه تم الاعداد لخطة توسعية طموحة تستهدف جذب شريحة جديدة من العملاء من التجار والشركات وذلك انتهاجا لمبادرة الشمول المالي لضم شرائح جديدة من المجتمع المصري الى القطاع المصرفي.

وأكد أنه تمت اعداد تلك الخطة عن طريق فريق العمل بالبنك وبالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات في هذا المجال ،علما بأن تلك الخطة تعتبر جزء من استراتيجية جديدة يتبعها البنك وتتمحور تلك الاستراتيجية حول القيام بالدخول في مجال قبول المدفوعات بشكل عام والتوسع في ذلك تدريجيا مع الاستفادة من خبرات البنك في هذا المجال في الدول الأخرى التي يقدم فيها بنك عوده هذه الخدمات.