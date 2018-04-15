بنك عوده يتعاون مع نيوجين الهندية لتعزيز الكفاءة وتحسين خدمة العملاء

خالد بدر الدين نجح بنك عوده اللبنانى أحد أسرع المصارف نموا فى مصر بتحويل الكثير من العمليات البنكية من خلال ميكنتها بالكامل بدعم من منصات شركة نيوجن Newgen الهندية لإدارة عمليات الأعمال ومنصات إدارة المحتوى لدى المؤسّسات.وذكرت وكالة ايتوس واير أن بنك عوده الذى يستهدف أن يصبح أحد المصارف ال

خالد بدر الدين

نجح بنك عوده اللبنانى أحد أسرع المصارف نموا فى مصر بتحويل الكثير من العمليات البنكية من خلال ميكنتها بالكامل بدعم من منصات شركة نيوجن Newgen الهندية لإدارة عمليات الأعمال ومنصات إدارة المحتوى لدى المؤسّسات.

وذكرت وكالة ايتوس واير أن بنك عوده الذى يستهدف أن يصبح أحد المصارف الخاصة الرائدة في مصر قام بتبسيط عملياته لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة وتوفير تجربة مريحة للعملاء.

قالت عفاف سنو مديرة أعمال المشاريع لدى بنك عوده: “ساعدتنا ميكنة عمليات إصدار القروض على الحد من الصعوبات التشغيلية وخفض المخاطر التشغيليية، كما أدّى التحويل الرقمي للعمليّات إلى انخفاض وقت إنجازها بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة مرونة تسيير الأعمال بوجه عام، مما أدى إلى تسريع نشر العمليّات.

وهنأت عفاف سنو شركة نيوجن على هذا النجاح وأرعبت عن تطلع البنك إلى استمرار علاقة طويلة معها باعتبارها شريكاً قيّماً في مسيرة نمو عوده.

وأكد ديواكار نيجام، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة “نيوجن سوفتوير”: “تُعتبر السرعة أمراً في غاية الأهميّة بالنسبة لنا في إطار سعينا إلى تلبية متطلّبات عملاء العصر الحديث، وتتيح هذه الحلول لموظّفي قسم القروض قضاء المزيد من الوقت في اتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة وتلبية احتياجات العملاء بسرعة ومرونة، ونحن نسعى بشكلٍ متواصل إلى دعم العملاء باستخدام تقنيّات مبتكرة ومساعدتهم على دخول عالم التحول الرقمى”.

ويساهم الحلّ المعتمد في ميكنة بيانات المستهلكين وعمليّات التحقّق من مطابقة المنتجات الخاصّة ببنك عوده، إضافةً إلى تقليص الفترة التي يستغرقها التحقّق من العمليّات ويحدّد الأهليّة للحصول على قروض التجزئة والقروض التجاريّة بصورة سريعة.

وتضمّن المشروع 16 عمليّة في مجالَي التجزئة والصيرفة الإسلاميّة بما فى ذلك قروض السيّارات، والقروض الشخصيّة، وبطاقات الائتمان وقروض الرهن العقاري، مع نظرائها في مجال الصيرفة الإسلاميّة مثل مرابحة السيّارات، ومرابحة السلع، ومرابحة البضائع، والتجزئة الجديدة بالسحب على المكشوف، وفتح حسابات السحب على المكشوف، وقروض الموظّفين وعمليّات القروض المؤسّسيّة وقروض الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، وغيرها.

يعد بنك عوده مصرفاً إقليميّاً يتمتّع بصفة المصرف الشامل، ويقدّم المصرف خدمات ومنتجات ماليّة شاملة تتضمّن الخدمات المؤسّسيّة والتجاريّة والفرديّة والعمليّات بالتجزئة، والخدمات المصرفيّة الخاصّة، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال والتخصيم.

بلغ إجمالى أصول بنك عوده 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية ديسمبر الماضى وهو مدفوعٌ بودائع العملاء الخاصّة البالغة 33.5 مليار دولار أميركي، فيما بلغت حصص مساهميه أكثر من 4.2 مليار دولار أميركي. وتجاوز عدد موظّفي المجموعة 6,500 موظّف، فيما تضمّ قاعدة مساهميه أكثر من 1,500 حامل للأسهم العادية و شهادات إيداع عموميّة تمثّل أسهماً عاديّة أو أحدهما.

ويتصدر بنك عوده طليعة المجموعات المصرفيّة اللبنانيّة ويتمّ تصنيفه في قائمة المجموعات المصرفيّة الإقليميّة الأولى. وأسهمه مُدرجة فى بورصة بيروت، كما أنّ شهادات الإيداع الصادرة عنه مُدرجة فى كلّ من بورصة بيروت وبورصة لندن.

وتعد شركة “نيوجن سوفتوير تكنولوجيز” المحدودة (المدرجة في أسواق الأوراق الماليّة الوطنيّة في الهند [تحت الرمز: NEWGEN] وفي بورصة بومباى [تحت الرمز: 540900])، موردة لمنصّات إدارة عمليّات الأعمال ومنصّات إدارة المحتوى للمؤسّسات، ومنصّات إدارة اتّصالات العملاء بواسطة حلول ضخمة بالغة الأهميّة يتمّ نشرها في مصارف عالميّة رائدة، وشركات تأمين، ومنظّمات رعايةٍ صحيّة، وحكوماتٍ، وشركاتٍ متخصّصة في مجال الاستعانة بمصادر خارجيّة، بالإضافة إلى شركات الاتّصالات.