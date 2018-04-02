بنك عوده مصر يوقف الاكتتاب في الشهادة الثلاثية ثابتة العائد

سيد بدر:قرر بنك عوده مصر وقف الاكتتاب في الشهادة الثلاثية ثابتة العائد التي تقدم فائدة 14% لحين الفصل في سعر الفائدة عليها عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.وتترقب بنوك القطاع المصرفي تحركات السوق والبنوك الكبرى فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة،

سيد بدر:

قرر بنك عوده مصر وقف الاكتتاب في الشهادة الثلاثية ثابتة العائد التي تقدم فائدة 14% لحين الفصل في سعر الفائدة عليها عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.

وتترقب بنوك القطاع المصرفي تحركات السوق والبنوك الكبرى فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة، ولم يخفض البنكان الحكوميان الأكبر الأهلي المصري ومصر الفائدة سوى على حساب التوفير بواقع 0.5% وحسابات كبار العملاء بواقع 1% على التوالي.

ولم يقرر البنكان ما إذا كان سيستمر العمل بالشهادات مرتفعة العائد 17% أم سيتم إلغائها أو تخفيض الفائدة عليها وذلك بعد تصريحات مسئولين باحتمالية وقف الاكتتاب في الشهادة.

وعلمت “المال” أن بنك عوده مصر خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة لتسجل 15.5% مقابل 16.5% قبل إعلان خفض الفائدة، بينما مازالت فائدة حسابات التوفير عند مستويات 12.75% للفائدة كل 3 شهور و13.5% للفائدة للفائدة السنوية.