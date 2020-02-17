بنك عوده – مصر يطلق بطاقة الإيداع النقدي للشركات

أطلق بنك عوده – مصر أحدث منتجات إدارة النقد “بطاقة الإيداع النقدي للشركات” التي ستمكّن الشركات من إتمام الإيداعات بالجنيه بسهولة، وبدون أي تكلفة عن طريق أجهزة الصراف الآلي لبنك عوده على مدار 24/7 وخلال عطلات نهاية الأسبوع دون الحاجة لزيارة الفروع.

تُمكن بطاقة الإيداع النقدي سهولة في إدارة أموال الشركات بجميع أحجامها بشكل أفضل دون الالتزام بمواعيد وساعات العمل بفروع بنك عوده.

وتصدر بطاقة الإيداع النقدي للشركات مجانا بدون أي مصاريف من خلال أي من فروع البنك مع إمكانية إصدار عدة كروت حسب احتياج الشركات.

وأعلن أيضا بنك عوده عن إطلاق خدمة سداد المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات، مثل الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية والنافذة الموحدة وغيرها من المدفوعات الحكومية الإلكترونية الجديدة.

وفى هذا الصدد صرح محمد بدير، العضو المنتدب للبنك ، بأن هذه الخطوة تأتي كجزء من الحلول البنكية الإلكترونية التي يقدمها بنك عوده – مصر لتسهيل المعاملات المالية الرقمية لعملاء البنك من الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف أن البنك قدم في وقت سابق خدمة عَوده أونلاين على الموقع الإلكتروني التي تمنح العملاء حرية التحكم في أموالهم بسرعة وأمان وإدارة حساباتهم المصرفية من أي مكان.