بنك عوده مصر يطرح شهادة «أهالينا» لأصحاب المعاشات وأسر الشهداء

طرح بنك عوده – مصر شهادة “أهالينا” الثلاثية لأصحاب المعاشات وأسر الشهداء بعائد ثابت مميز يصل الي 13% سنوياً.

وقال البنك في بيان إن الحد الأدنى لشراء شهادة “أهالينا” هو 5000جنيه ومضاعفات الألف جنيه علما بأن الحد الأقصى للشراء للعميل الواحد هو مليون جنيه .

وتختلف دورية العائد لشهادة “اهالينا” ما بين (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وسنوي) حسب اختيار العميل ويتم احتساب العائد في نفس يوم العمل لتاريخ شراء الشهادة.

وقال البنك إن طرح الشهادة يأتي من منطلق إيمانه بأهمية المساهمة المجتمعية والضرورة بالمشاركة بفاعلية فيها.

وصرح محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده –مصر، بأن فكرة طرح البنك لشهادة “ـهالينا” جاءت اعترافاً وتقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشريحة الهامة لخدمة المجتمع المصري..

مميزات الشهادة

وتتميز الشهادة بالعديد من المميزات الأخرى منها إمكانية فتح حساب جارى بدون حد أدني لإضافة الفوائد الخاصة بصاحب الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى استطاعة الولي الشرعي طلب إصدار الشهادة باسم القصر.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة استرداد جزئي او كلي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للشروط والأحكام.

وتجدد الشهادة تلقائياً وفقاً للسعر المعلن لدي البنك في حينه ما لم يطلب العميل غير ذلك.

كما يمكن للعملاء الاقتراض بضمان شهادة “اهالينا” بحد أقصى 90 % من قيمه الشهادة؛ للحصول علي قرض شخصي أو قرض سيارة أو بطاقة ائتمان.

وأظهرت المؤشرات المالية لبنك عودة مصر، خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ارتفاع صافي أرباح البنك لتصل إلى 1.09 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 1.022 مليار جنيه.

وقال البنك إن حقوق الملكية ارتفعت إلى 6.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019، وسجل معدل كفاية رأس المال 22.03% في نهاية سبتمبر 2019، مما يعكس الكفاءة المالية للبنك، وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.