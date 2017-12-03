بنك عوده: السوق مازالت مضطربة بسبب أسعار الفائدة

- نسهدف نموًا متوازنًا بين الودائع والقروضفريق المال قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة مصر، إن السوق المصرفية مازالت مضطربة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، متوقعاً انخفاضها بعد انخراط المواطنين فى القطاع المصرفى وتحقيق الشمول المالى.وأكد فايد، خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر "الم

– نسهدف نموًا متوازنًا بين الودائع والقروض



فريق المال

قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة مصر، إن السوق المصرفية مازالت مضطربة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، متوقعاً انخفاضها بعد انخراط المواطنين فى القطاع المصرفى وتحقيق الشمول المالى.

وأكد فايد، خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر “المال جى تى إم”، اليوم الأحد، أن القطاع المصرفى لا يستهدف سعر محدد للصرف بقدر ما يستهدف تنفيذ الإجراءات التى من شأنها أن تجعله يتراجع.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو المستهدفه لبنك عودة خلال العام المقبل، قال إن مصرفه يستهدف معدلات نمو متوازنة بين الودائع والقروض.