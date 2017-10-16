بنك عودة يفك رهن جزء من أسهم الدولية للمحاصيل

رجب عزالدينأعلنت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن فك الرهن الخاص بجزء من أسهمها لدى بنك عودة.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "أخطرتنا شركة الدولية للأسمدة والكيماويات آل الجبلى وشركاه، بفك الرهن على حصتها فى شركتنا لدى بنك عودة".وتبلغ نسبة مساهمة الدولية للأسمدة فى الد

رجب عزالدين

أعلنت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن فك الرهن الخاص بجزء من أسهمها لدى بنك عودة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: “أخطرتنا شركة الدولية للأسمدة والكيماويات آل الجبلى وشركاه، بفك الرهن على حصتها فى شركتنا لدى بنك عودة”.

وتبلغ نسبة مساهمة الدولية للأسمدة فى الدولية للمحاصيل 21.8% بعدد أسهم 18.3 مليون جنيه.

وحصلت الدولية للمحاصيل بداية الشهر الجارى، على قطعة أرض مخصصة لها بالمرحلة الرابعة في المنطقة الصناعية بجمصة بمساحة 80 ألف متر تقريباً.

وتدرس الشركة حالياً المشروعات والبدائل المتاحة من أجل الاستغلال الأمثل لتلك القطعة المقرر استخدامها فى إنشاء مصنع.

وسجلت الشركة صافى ربح 7.4 مليون جنيه، خلال العام المنتهى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 592.5 ألف جنيه، بالفترة المماثلة من العام الماضي.