بنك عودة يخفض فائدة الشهادة الثلاثية

سيد بدر:خفض بنك عودة مصر الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنحو 1% عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وإلغاء الشهادة ذات العائد 17% المطروحة من بنكي الأهلي ومصر.وكانت الفائدة السنوية على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بالبنك تبلغ نحو 14%، بينما تسجل حاليًا 13% للعائد الشهري و13.05% ل

سيد بدر:

خفض بنك عودة مصر الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنحو 1% عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وإلغاء الشهادة ذات العائد 17% المطروحة من بنكي الأهلي ومصر.

وكانت الفائدة السنوية على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بالبنك تبلغ نحو 14%، بينما تسجل حاليًا 13% للعائد الشهري و13.05% للعائد كل 3 أشهر، و13.10% للعائد كل 6 أشهر، و13.15% للعائد السنوي .

ويمتلك بنك عودة شهادتين بعائد ثابت لأجل 4 سنوات تقدم عائد يتراوح بين 11.40% و11.70% حسب دورية الصرف، وشهادة خماسية تقدم عائد بين 11.65% و11.90% حسب دورية الصرف .

كما يطرح البنك شهادة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بفائدة 15.5% .