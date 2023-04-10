«بنك ظفار» يعتزم الاندماج مع «البنك الأهلي» العماني في صفقة بقيمة 19 مليار دولار

يعتزم “بنك ظفار” تقديم عرض غير ملزم للاندماج مع منافسه الأصغر “البنك الأهلي” العماني في صفقة قد ينتج عنها كيان بأصول تزيد على 19 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

أي صفقة من هذا القبيل تخضع لموافقة الجهات التنظيمية ومجلسي إدارة كلا البنكين، حسبما ذكر “بنك ظفار” في بيان يوم الإثنين.

صفقة “بنك ظفار”

“بنك ظفار” هو ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بأصول تبلغ 11.2 مليار دولار. ويمتلك منافسه الأصغر، المملوك جزئيا لـ”البنك الأهلي المتحد” البحريني، أصولا تقل قليلا عن 8 مليارات دولار.

كان “بنك ظفار” يجري في السابق محادثات للاندماج مع “البنك الوطني العماني”، وهي صفقة تخلى عنها الطرفان في عام 2019. انخفض سهم البنك بنسبة 11% منذ بداية العام، لتقدر قيمته عند 1.21 مليار دولار.

ارتفعت أسهم “البنك الأهلي” العماني بنحو 2% في نفس الفترة، لتقدر قيمة البنك بنحو 881 مليون دولار.