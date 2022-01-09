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بنك سيتي جروب الأمريكي يمهل الموظفين غير المطعمين 3 أسابيع لتصحيح وضعهم قبل الفصل

بنوك أخرى طلبت من غير المطعمين العمل من المنزل
أحمد فراج 11:15 ص, الأحد, 9 يناير 22 11:15 ص, الأحد, 9 يناير 22

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قالت مذكرة لبنك سيتي جروب الأمريكي إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد بحلول 14 يناير إجازة دون مرتب وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز إن سيتي جروب أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجا صارما بشأن التطعيم.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.

بنوك أخرى طلبت من غير المطعمين العمل من المنزل

وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت ومن بينها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيما العمل من المنزل لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين.

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وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90% من موظفي سيتي جروب التزموا بالأمر حتى الآن وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي

من ناحية أخرى، بدت المحكمة العليا للولايات المتحدة الجمعة منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يريد جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات، بين القضاة التقدميين المؤيدين جدا لقرار الرئيس والمحافظين وهم أكثر تشكيكا.

مع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة التسعة يدعمون إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فيدرالية.

وبعد أشهر من محاولة إقناع المتردّدين، أعلن الرئيس الديموقراطي في سبتمبر أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريا خصوصا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 أي نحو ثمانين مليون موظف.

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ويلزم هذا الإجراء غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية.

وكان بايدن أعلن أيضا أن التطعيم سيكون إلزاميا لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفيدرالية، أي نحو عشرة ملايين شخص.

الوكالة الفيدرالية للسلامة والصحة المهنية تمهل الشركات حتى التاسع من فبراير

وأمهلت الوكالة الفيدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات حتى التاسع من فبراير لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها.

لكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62 % من سكانه لقاحات كاملة ضد كورونا، دان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.

سيتي جروب يسجل نتائج أعمال تتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من 2021

يذكر أن سيتي جروب سجل نتائج أعمال تتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من 2021 بدعم من إيرادات التداول القوية من أسواق أدوات الدخل الثابت والأسهم.

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وبلغت أرباح البنك 2.15 دولار للسهم مع إيرادات بقيمة 17.15 مليار دولار، في حين كان من المتوقع وصول الإيرادات إلى 16.97 مليار دولار، وحقق صافي دخل بقيمة 4.6 مليار دولار، مقارنة مع 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 48% على أساس سنوي.

وزادت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت إلى 3.18 مليار دولار وأسواق الأسهم عند 1.23 مليار دولار على الترتيب، وهو ما يتجاوز التوقعات.

وذكر “جون فريسر” المدير التنفيذي في بيان: يستمر التعافي من الوباء في تعزيز ثقة الشركات والمستهلكين، ويخلق مشاركة نشطة للغاية للعملاء كما ترون من خلال نتائجنا القوية في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق الأسهم التي ارتفع كل منها بنسبة 40% على أساس سنوي.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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