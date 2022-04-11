بنك سوسيتيه جنرال يخسر 3 مليارات يورو جراء بيع وحدته في روسيا

سيتكبد بنك سوسيتيه جنرال خسائر بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) على إثر بيع وحدته في روسيا “روسبنك” إلى شركة الاستثمار التابعة لأغنى رجل في روسيا.

وقّع البنك الذي يقع مقره في باريس اتفاقًا على بيع كامل حصته في بنك “روسبنك” وأفرع التأمين الروسية التابعة له إلى شركة “إنترروس كابيتال” التي يملكها فلاديمير بوتانين، حسب بيانٍ أصدره البنك، اليوم الاثنين.

أكد “سوسيتيه جنرال” استمراره في تنفيذ خطته بإعادة شراء أسهمه بقيمة 915 مليون يورو، وتوزيع أرباح عام 2021 بواقع 1.65 يورو لكل سهم.

قرار “سوسيتيه جنرال” الخروج من روسيا هو أكثر القرارات حسمًا حتى الآن بين البنوك الأوروبية الأخرى التي تدير فروعًا لها في ذلك البلد.

يدرس بنك “ريفايزن بنك إنترناشيونال” وبنك “يوني- كريديت” أيضًا مستقبل نشاطهما في روسيا. وتُعدّ هذه البنوك الثلاثة هي أكبر البنوك في أوروبا التي تملك فروعًا في روسيا.

خسائر سوسيتيه جنرال

قال “سوسيتيه جنرال” إنه سيشطب ملياريْ يورو من صافي القيمة الدفترية للأنشطة التي سيتخارج منها، علاوة على بند استثنائي غير نقدي بقيمة 1.1 مليار يورو.

وأضاف أن التخارج سيؤثر سلبًا بمقدار 20 نقطة أساس على معامل كفاية رأس المال الأساسي للبنك.

لمّح فريدريك أوديا، الرئيس التنفيذي لـ”سوسيتيه جنرال”، في الشهر الماضي، إلى أن البنك يعتزم التزام المرونة تجاه روسيا، ولم يبلغ حد الانضمام إلى البنوك الأوروبية المنافسة في التعهد بمراجعة أو التخارج من فروعها في البلاد بعد غزو أوكرانيا.

أسهمت وحدة “سوسيتيه جنرال” الروسية بنسبة 2.7% في أرباح العام الماضي، وهي تمثل 1.7% من إجمالي استثمارات البنك. وتتركز الأنشطة المحلية بشكل رئيسي على قطاعَي التجزئة المصرفية والعملاء من الشركات الكبيرة.

وكانت شركة “إنترروس” المساهم السابق في بنك “روسبنك”.