بنك «ستاندرد تشارترد» يوضح أسباب انضمامه للقطاع المصرفي المصري

أعلن بنك ستاندرد تشارترد حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل داخل السوق المحلية، ليحل محل مكتبه التمثيلي الحالي.

وأضاف أن تلك الخطوة الجديدة تمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الإفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.

كانت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري قد صدرت في 27 سبتمبر 2021 ، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًا لقانون البنوك الجديد بما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.

وأكد البنك أن تلك الخطوة جاءت في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظرا لاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في إستراتيجياته الٌمطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.

أضاف البنك أن ذلك أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأسمال مرتفعة تفوق الحد الألدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب علي الاقتصاد ككل.

بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي المدرج أسهمها في كل من بورصة لندن وبور صة هونج كونج .وتعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الــ165 عاماً في هذا المجال.

يمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد في أكثر من 85 سوقاً، كما لديها تواجد في تسع دول بمنطقة الشرق الأوسط، كما سجلت المجموعة في المنطقة أعلى ربح تشغيلي نصف سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.