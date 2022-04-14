يعتزم بنك ستاندرد تشارترد التخارج من 7 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وتقليص أنشطته في دول أخرى بالمنطقة.

ويقول البنك إنه بسعى لخفض التكاليف والتركيز على أسواق أكثر ربحية.

وحسب رويترز، سيتخارج البنك بالكامل من أنجولا والكاميرون وجامبيا والأردن ولبنان وسيراليون وزيمبابوي.

كما سيوقف أنشطته المصرفية للأفراد في تنزانيا وساحل العاج للتركيز فقط على الخدمات المصرفية للشركات.

وتمثل هذه الخطوة تحولا رئيسيا لستاندرد تشارترد، الذي كان من أكبر البنوك الأوروبية التي استثمرت في المنطقة في السنوات القليلة الماضية في وقت انسحبت فيه بنوك أخرى منها.

وقال البنك إن تقليص أنشطته سيسمح له بالتركيز على اقتصادات أكبر وأسرع نموا في المنطقة مثل السعودية، حيث افتتح أول فرع له، وكذلك مصر.

وأضاف البنك أن الأسواق التي سيتخارج منها حققت حوالي 1% من إجمالي الدخل في 2021 ونسبة مماثلة من الأرباح قبل خصم الضرائب.

ويتواجد ستاندرد تشارترد حاليا في 59 سوقا ويقدم خدمات لعملاء في 83 سوقا أخرى.