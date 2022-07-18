بنك سايب يفصح عن آخر تطورات بيع حصته فى «القاهرة الوطنية للأوراق المالية»

أخطرت شركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بعدم تصرفها فى حصتها بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية حتى الآن.

جاء ذلك فى إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول حول آخِر تطورات التخارج من حصة بنك سايب فى “القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية”، والتي سبق الإعلان عنها منذ أشهر.

ووافق مجلس إدارة البنك، فى 18 أكتوبر الماضى، على التخارج من القاهرة لتداول الأوراق المالية، وقال البنك فى إفصاح لاحق، (13 مارس الماضى)، إن عملية التخارج ستظل مرهونة بحصولها على عرض شراء مناسب.

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر على 50.8% من أسهم القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية (لم تتضمن الإفصاحات حصة بنك سايب فى الشركة).

ووافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي فى 30 يناير الماضى على بيع حصته المذكورة لأحد المستثمرين وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك لم يتضمن تفاصيل أكثر.

بنك سايب يتقدم بمستندات زيادة رأسماله إلى 157 مليون دولار

البورصة المصرية

وشرع بنك سايب فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر منذ فبراير الماضى فى إطار خطة توفيق أوضاعه مع قرارات جديدة صادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن زيادة رءوس أموال البنوك العاملة فى البلاد.

وحصل البنك، فى 27 فبراير الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون دولار إلى 157.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار ، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهمًا أصليًّا.

وتقدم البنك، فى 7 يوليو الحالي، بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به إلى إدارة البورصة المصرية تمهيدًا لإدراج الزيادة على قاعدة البيانات.

ويبلغ رأس المال المصدر لبنك سايب حاليًّا 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليًّا بين: المصرف العربى الدولى (أكبر المساهمين بنسبة 50.44%)، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التي تستحوذ على 17.29% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة مصر للتأمين على 11.29%، ومصر لتأمينات الحياة على نسبة 9.75%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الحالي.

ويعود تاريخ تأسيس البنك إلى عام 1976، كأول بنك عربي مشترك يعمل بمصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.

ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، كما يزاول أنشطة القروض الائتمانية، ويقدم التسهيلات القصيرة والمتوسطة،

وكذلك المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية، كما يقبل الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

علاوة على ذلك يوفر بنك SAIB، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفرع الاسلامي، وفقًا للموقع الإلكترونى للبنك.

20 مليون دولار أرباح البنك خلال عام 2021

طارق الخولى رئيس بنك سايب

وأظهر أحدث نتائج أعمال للبنك، انخفاض صافي أرباحه بشكل طفيف إلى 20 مليون دولار، خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح قدرها 20.4 مليون دولار خلال عام 2020.

وكشفت مؤشرات البنك المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، انخفاض إيرادات الفوائد إلى 398.5 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 399.2 مليون دولار جنيه خلال عام 2020.

كما انخفضت مصروفات الفوائد إلى 266.3 مليون دولار، خلال العام، مقارنة بمصروفات بلغت 277.7 مليون دولار خلال العام المقارن 2020.

وارتفعت هامش الفوائد إلى 132.2 مليون دولار، خلال العام الماضي، مقارنة بهامش فوائد بلغ 125.4 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح بشكل طفيف إلى دولار للسهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 1.04 دولار خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية 2020، مقارنة بودائع بلغت 3.7 مليار دولار خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 4%.

كذلك ارتفع إجمالي القروض إلى 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بقروض بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 23%.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة رتفاع صافي أرباح البنك إلى 20.4 مليون دولار خلال العام الماضي 2020، مقارنة بنحو 11.1 مليون دولار خلال العام السابق 2019.