بنك سايب يرهن تخارجه من «القاهرة الوطنية للأوراق المالية» بعرض شراء مناسب

بنك سايب يفصح عن آخر تطورات التخارج من شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية

قالت شركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، إن تخارجها من شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية مرهون بحصولها على عرض شراء مناسب.

جاء ذلك فى بيان مختصر مرسل من بنك سايب إلى البورصة المصرية الأحد للرد على استفساراتها حول آخر تطورات مسألة التخارج من القاهرة الوطنية للأوراق المالية.

ووافق مجلس إدارة البنك فى 18 أكتوبر الماضى على التخارج من القاهرة لتداول الأوراق المالية، وقال البنك إن إفصاح اليوم إن موافقته على التخارج مازالت سارية لكنها مرهونة بتلقى عرض شراء مناسب.

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر على 50.8% من أسهم القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية (لم يتضمن الإفصاح حصة بنك سايب فى الشركة).

ووافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي فى 30 يناير الماضى على بيع حصته المذكورة لأحد المستثمرين وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك لم يتضمن تفاصيل أكثر.

بنك سايب يستعد لزيادة رأسماله توفيقا للأوضاع مع البنك المركزى

رئيس بنك الشركة المصرفية saib

ويستعد بنك سايب لزيادة رأس المال المصدر خلال الأسابيع القادمة فى إطار خطة توفيق أوضاعه مع قرارات جديدة صادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن زيادة رؤوس أموال البنوك العاملة فى البلاد.

وحصل البنك فى 27 فبراير الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بقيمة 7.5 مليون دولار، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار.

ويبلغ رأس المال المصدر لبنك سايب حاليا 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للبنك عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجانى لكل 20 سهما أصليا بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليا بين: المصرف العربى الدولى (أكبر المساهمين بنسبة 50.43%)، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التى تستحوذ على 17.29% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة مصر للتأمين على 11.29%، ومصر لتأمينات الحياة على نسبة 9.75%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يناير الماضى.

ويعود تاريخ تأسيس البنك إلى عام 1976، كأول بنك عربي مشترك يعمل بمصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.

ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية ويسهم في تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية.

كما يزاول أنشطة القروض الائتمانية، ويقدم التسهيلات القصيرة والمتوسطة، وكذلك المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.

ويقبل البنك الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

علاوة على ذلك يوفر بنك SAIB، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفرع الاسلامي، وفقًا للموقع الإلكترونى للبنك.

نتائج أعمال : 20 مليون دولار أرباح البنك خلال عام 2021

بنك saib

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للبنك، انخفاض صافي أرباحه بشكل طفيف إلى 20 مليون دولار خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح قدرها 20.4 مليون دولار خلال عام 2020.

وكشفت مؤشرات البنك المرسلة للبورصة (22 فبراير الجارى)، انخفاض إيرادات الفوائد إلى 398.5 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 399.2 مليون دولار جنيه خلال عام 2020.

كما انخفضت مصروفات الفوائد إلى 266.3 مليون دولار خلال العام مقارنة بمصروفات بلغت 277.7 مليون دولار خلال العام المقارن 2020.

وارتفعت هامش الفوائد إلى 132.2 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بهامش فوائد بلغ 125.4 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح بشكل طفيف إلى دولار للسهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 1.04 دولار خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية 2020، مقارنة بودائع بلغت 3.7 مليار دولار خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 4%.

كذلك ارتفع إجمالي القروض إلى 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بقروض بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 23%.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة رتفاع صافي أرباح البنك إلى 20.4 مليون دولار خلال العام الماضي 2020، مقارنة بنحو 11.1 مليون دولار خلال العام السابق 2019.