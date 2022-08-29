بنك سايب يبيع حصته في الأهرام للورق «فلورا» بسعر 34.7 جنيه للسهم

أعلنت شركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، إتمام عملية بيع بيع حصته في شركة الأهرام للورق المنتجة لمناديل (فلورا) بمتوسط سعر 34.72 جنيه للسهم.

وقال بنك سايب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن عملية البيع تمت على عدد 110.9 ألف سهم تمثل 8.53% من أسهم الأهرام للورق (فلورا) بقيمة إجمالية 3.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 34.72 جنيه للسهم ،وفقا لحسابات المال، وجرى البيع إلى أحد المستثمرين لم يتضمن الإفصاح ذكر اسمه.

ووافق مجلس إدارة بنك سايب فى 21 أغسطس الجارى على بيع حصته في شركة الأهرام للورق المنتجة لمناديل فلورا المنتشرة في السوق المصرية على أن يجرى إعلان التفاصيل في وقتها، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

بنك سايب يوافق على بيع حصته فى القاهرة لتداول الأوراق المالية

طارق الخولى رئيس بنك سايب

ووافق مجلس إدارة البنك، فى 18 أكتوبر الماضى، على التخارج من القاهرة لتداول الأوراق المالية، وقال البنك فى إفصاح لاحق، (13 مارس الماضى)، إن عملية التخارج ستظل مرهونة بحصولها على عرض شراء مناسب (لم يجرى البيع حتى الآن).

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر على 50.8% من أسهم القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية (لم تتضمن الإفصاحات حصة بنك سايب فى الشركة).

وشرع بنك سايب فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر منذ فبراير الماضى فى إطار خطة توفيق أوضاعه مع قرارات جديدة صادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن زيادة رءوس أموال البنوك العاملة فى البلاد.

وحصل البنك، فى 27 فبراير الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون دولار إلى 157.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار ، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 200 إلى 350 مليون دولار.

وجرى تنفيذ الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل 20 سهمًا أصليًّا، وأدرجت على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارا من 25 يوليو الماضى.

20 مليون دولار أرباح البنك خلال عام 2021

ويعتبر بنك سايب أول بنك عربي مشترك يعمل بمصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، كما يزاول أنشطة القروض الائتمانية، ويقدم التسهيلات القصيرة والمتوسطة.

كما يعمل فى المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية، كما يقبل الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، والمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفرع الإسلامي.

ويتوزع هيكل ملكية البنك حاليًّا بين: المصرف العربى الدولى (أكبر المساهمين بنسبة 50.44%)، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التي تستحوذ على 17.29% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة مصر للتأمين على 11.29%، ومصر لتأمينات الحياة على نسبة 9.75%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للبنك، انخفاض صافي أرباحه بشكل طفيف إلى 20 مليون دولار، خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح قدرها 20.4 مليون دولار خلال عام 2020.

وكشفت مؤشرات البنك المرسلة للبورصة (22 فبراير الماضى)، انخفاض إيرادات الفوائد إلى 398.5 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 399.2 مليون دولار جنيه خلال عام 2020.

كما انخفضت مصروفات الفوائد إلى 266.3 مليون دولار، خلال العام، مقارنة بمصروفات بلغت 277.7 مليون دولار خلال العام المقارن 2020.

وارتفعت هامش الفوائد إلى 132.2 مليون دولار، خلال العام الماضي، مقارنة بهامش فوائد بلغ 125.4 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح بشكل طفيف إلى دولار للسهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 1.04 دولار خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية 2020، مقارنة بودائع بلغت 3.7 مليار دولار خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 4%.