بنك روسيا المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى 15% للحد من الضغوط التضخمية

رفع بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إلى 15% بهدف الحد من الضغوط التضخمية وهو ما فاق جميع توقعات المحللين، بحسب وكالة بلومبرج.

وأرجع البنك قراره الصادر اليوم الجمعة، إلى الضغوط التضخمية الحالية التي زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته، ولا تزال تقديراته بشأن التضخم مرتفعة نظرا لزيادة الطلب المحلي بشكل مطرد بما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات، وفق البيان الصادر عن مجلس إدارة البنك.

الحد من الضغوط التضخمية

كانت أغلب التقديرات تشير إلى رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فقط، مثلما فعل البنك في اثنين من الاجتماعات الثلاثة الماضية، وتوقعت أقلية من الخبراء المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرج الإبقاء على سعر الفائدة، بينما توقع محلل آخر رفع الفائدة بوتيرة أقل.

ويستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم في البلاد إلى 4% بحلول العام المقبل، وأشار في بيانه إلى أن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب أيضا تشديدا في السياسة المالية.

ووفقا للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيتراوح التضخم السنوي من 7% إلى 7.5% في عام 2023، وينخفض إلى ما بين 4% و4.5% في 2024 ويظل قريباً من 4% بعد ذلك.