بنك روسى يطلق خدمة التمويل الإسلامى للكيانات القانونية

قال نائب رئيس مجلس إدارة “سبيربنك” الروسي، أناتولي بوبوف، اليوم الأربعاء خلال فعالية “يوم المستثمر”، إن المصرف الروسي أطلق خدمة جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وأوضح المسئول المصرفي الكبير، في الحدث الذي يقدم خلاله “سبيربنك” إستراتيجيته حتى عام 2026، أن المصرف الروسي أطلق خدمة التمويل الإسلامي للكيانات القانونية.

وقال بوبوف، “يعمل “سبيربنك” بنشاط على تطوير طرق بديلة لتمويل العملاء من الشركات. لقد أطلقنا هذا العام منتج تمويل إسلامي يسمح لنا بتوفير الأموال للكيانات القانونية”.

وفي العام الجاري، دخل قانون حول الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ، وسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا.

وبناء على القانون أصبحت البنوك الروسية قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.

وفي نهاية العام الماضي، اعتمد مجلس الدوما الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.

ويوضح المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.

ويقضي مشروع القانون أيضا بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشئون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.