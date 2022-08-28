بنك حكومى يعتزم الحصول على قرض بقيمة 80 مليون دولار من صندوقي «سند» و«الأخضر»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن أحد البنوك الحكومية الكبرى يعتزم الحصول على قرض بقيمة 80 مليون دولار من مؤسسة «فاينانس إن موشن» مستشار صندوقى «سند» و«الأخضر» خلال أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن القرض موزع بواقع 40 مليون دولار من صندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومثلها من الصندوق الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وتأسس صندوق «سند» عام 2011 من خلال بنك التنمية الألمانى بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق المقرضين المحليين.

وتشمل قائمة مستثمرى «سند» بنك التنمية الألمانى بدعم مالى من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية فى سويسرا، وبنكى التنمية النمساوى والتنمية الهولندى.

فى حين يهدف الصندوق «الأخضر» إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد فى الدولة.

وحصل بنك القاهرة مؤخرا على قرض مساند من الصندوق «الأخضر» بقيمة 30 مليون دولار، وبنك مصر على آخر بقيمة 75 مليونا من صندوق «سند».

وبلغ حجم القروض التى تم ضخها للسوق المصرية عبر «فاينانس إن موشن» من خلال صندوقى «سند» و«الأخضر» 300 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى.