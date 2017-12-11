بنك جيفريز يتوقع ارتفاع الطلب الصينى 18%

خالد بدر الدين يتوقع بنك الاستثمار الأمريكى «جيفريز» ارتفاع الطلب العالمى على البترول خلال العام المقبل، بحوالى 1.5 مليون برميل يوميا، بفضل زيادة الطلب الصينى على الخام، بأكثر من %18 بعد أن صعد إلى 9.01 مليون برميل يوميا خلال شهر…

خالد بدر الدين

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكى «جيفريز» ارتفاع الطلب العالمى على البترول خلال العام المقبل، بحوالى 1.5 مليون برميل يوميا، بفضل زيادة الطلب الصينى على الخام، بأكثر من %18 بعد أن صعد إلى 9.01 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر الماضى، ليسجل ثانى أعلى مستوى على الإطلاق، متفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر مستورد للنفط الخام هذا العام.

وهبطت أسعار عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط بأكثر من %1.8 خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 56.66 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن تزايد إنتاج النفط الأمريكى قد يقوض تخفيضات الإمدادات التى تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

ولكن أسعار عقود خام القياس العالمى مزيج برنت، تراجعت بنحو 0.6 % فقط خلال الأسبوع الماضى، لتسجل عند التسوية 63.40 دولار للبرميل، بسبب تهديدات بإضراب فى نيجيريا، أكبر مصدر للخام فى أفريقيا، بعد الإعلان عن تهديدات من نقابة عمالية فى نيجيريا بالإضراب عن العمل فى وقت لاحق هذا الشهر.

و أظهرت بيانات من إدارة الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، إلى 37.04 مليون طن فى نوفمبر الماضى، أو ما يعادل 9.01 مليون برميل يوميا، مسجلة بذلك ثانى أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما استوردت 386 مليون طن من النفط الخام خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام، بزيادة %12 مقارنة بالشهور المقابلة للعام الماضى .

وذكرت وكالة رويترز، أن شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة أكدت فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين خلال الأسبوع المنتهى 8 ديسمبر الجارى للأسبوع الثالث على التوالى، فى أطول سلسلة زيادات منذ صيف هذا العام، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 751 حفارا، مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضى.

ومع ذلك، فإن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل الذى يستخدم كمؤشر أولى للإنتاج المستقبلى، لايزال أعلى بكثير من مستواه منذ عام عندما بلغ 498 حفارا، بعد أن عززت شركات الطاقة خططها للإنفاق للعام الجارى، مع بدء أسعار الخام فى التعافى بعد انهيارها منذ أكثر من عامين ونصف.

واستمرت الزيادة فى عدد الحفارات النفطية الأمريكية لمدة 14 شهرا، قبل أن تتعثر فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2017 مع تقليص بعض المنتجين خططهم للإنفاق للعام، بعد أن تحولت أسعار النفط للتراجع أثناء الصيف، ثم بدأت شركات الطاقة بإضافة حفارات مرة أخرى فى نوفمبر الماضى بفضل استئناف صعود أسعار الخام التى اقتربت من 60 دولارا لبرميل البترول الأمريكى، وأكثر من 63 دولارا لبرميل برنت.

ومن ناحية أخرى، عرض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، أن تشترى المملكة الغاز الطبيعى الروسى المسال من أجل أن تدخر النفط السعودى الذى انخفض سعره، بعد أن بدأ فى نهاية الأسبوع تحميل أول شحنة من الغاز المسال، فى مشروع «يامال» الذى تقوده شركة «نوفاتك» فى المنطقة القطبية الشمالية.

ويرى «بوتين» أنه إذا استمرت روسيا أكبر منتج للغاز فى العالم فى تصدير الغاز الطبيعى، وهى أيضا سابع أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال، فإنها ستتحول من منافسة إلى شريكة مع دول الخليج، ولاسيما أن معظم صادراتها تذهب فى خطوط ِأنابيب بدلا من الغاز الطبيعى المسال الذى يمكن نقله بالسفن.

وتعاونت السعودية، أكبر مصدر للنفط فى «أوبك» مع روسيا فى اتفاق بين المنظمة ومنتجين آخرين يخفض إنتاج الخام حتى نهاية 2018 لتقليص وفرة المعروض العالمى، كما توصل «بوتين» والعاهل السعودى الملك سلمان الذى زار موسكو فى أكتوبر الماضى، إلى اتفاقات استثمارية مشتركة قيمتها بضعة مليارات من الدولارات، مما يعطى دفعة للاقتصاد الروسى، الذى تضرر بشدة من ضعف أسعار النفط وعقوبات غربية.

وأكد ليونيد ميخليسون، أغنى رجل أعمال فى روسيا، ورئيس شركة «نوفاتك» التى تملك حصة %50.1 فى مشروع «يامال» للغاز الطبيعى المسال الذى تطلب استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، أنه ناقش مشروعات للغاز مع مسئولين سعوديين، وتعتزم روسيا تنفيذ خطة لزيادة حصتها فى السوق العالمية للغاز الطبيعى المسال، إلى67 % بحلول عام 2020 مقارنة بـ %4 حاليا.