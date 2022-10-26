بنك تنمية الصادرات يوافق على زيادة رأسماله إلى 6.6 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات E- bank على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه إلى 6.600 مليار جنيه.

وقال البنك فى بيان للبورصة أعلى مرحلتين تكون الأولي منها بمبلغ 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنقيذا لقرار الجمعية العامة العادية بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية فى ديسمبر 2021 من خلال توزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 32.736 مليون سهم.

أضاف البنك أن المرحلة الثانية من الزيادة ستكون بمبلغ مليار جنيه وذلك من خلال الإكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كلا بحسب مساهمته في زيادة رأس المال مع تداول حق الإكتتاب ويكون مبلغ الزيادة موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.

يكون عدد أسهم بنك مصر 129.559 مليون سهم بقيمة 1.295 مليار جنيه، بجانب مساهمات خاصة بقيمة 914.072 مليون جنيه لعدد 91.407 مليون سهم.