«بنك تنمية الصادرات» يرفع رأسماله المصدر إلى 5.273 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على تعديا المادة (5) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع 5.273 مليار جنيه.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة كما تم سداد كامل الزيادة 545.6 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة وأرباح العام وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وفقا للشهادة الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والثابتة بها المبالغ المزمع استخدام جزء منها في تلك الزيادة والمؤرخة 8/11/2020 والمجددة بتاريخ 7/6/2021.

وأضاف أنه تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها 2 مليار جنيه من قدامى المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100%.