بنك تنمية الصادرات يدرس تمويلات بقيمة 40 مليون جنيه ضمن مبادرة 3%

يدرس البنك المصري لتنمية الصادرات EBE تمويلات بقيمة تقارب 40 مليون جنيه، لعدد كبير من العملاء الذين تقدموا بأوراق ومستندات الوحدات للحصول على قروض ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.

وأشار بيان صحفي صادر عن البنك إلى أنه يدرس في الوقت الراهن مدى توافقها مع شروط وأحكام المبادرة.

ويستهدف تنمية الصادرات الوصول بمحفظة التمويل العقاري وفقا لتلك المبادرة إلى حوالي 100 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2021.

واضاف بيان صادر عن البنك، أنه يستهدف المشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري وتماشيا مع توجهات الدولة في توفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب، حرص البنك على أن يكون من أوائل البنوك التي تقوم بتقديم منح ائتماني وصرف قرض تمويل عقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي بعائد ٣%.

وفي هذا الإطار وفي ضوء الإقبال على المبادرة، قام البنك بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين وشركات التسويق العقاري لتمويل الوحدات التي تتماشى مع شروط المبادرة، وكذلك تقديم هذا المنتج لعملاء البنك التى تتماشى دخولهم مع شروط المبادرة و خصوصا عملاء تحويل الرواتب، بإطلاق منتج تحويل الرواتب كما يمتلك اليوم قاعدة من العملاء التي تساعده على ذلك.

كما تأتى تلك المبادرة ضمن أولويات البنك لما لها من تأثير على التنمية المستدامة وأهداف واستراتيجية البنك نحو التوسع فى مجال التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية وكذلك الشمول المالي وما لها من أثر على زيادة قاعدة العملاء واستهداف العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل.

يأتي هذا وفقا لتوجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع توفير مسكن ملائم لكل فئات الشعب، حيث يحرص البنك على ضرورة الالتزام بالمشاركة في جميع المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري وخاصة التى تعمل على تقليل الاعباء عن المواطنين.