بنك بلوم يعلق العمل بفرع القاهرة الجديدة للاشتباه فى حالة إصابة بفيروس كورونا

قرر بنك بلوم مصر تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا إثر الإشتباه فى إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع فى نفس المنطقه و هو فرع " الياسمين". يأتي ذلك فى ظل الإجراءات الإحترازية التى يتخذها بنك بلوم…

قرر بنك بلوم مصر تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا إثر الإشتباه فى إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع فى نفس المنطقه و هو فرع ” الياسمين”.

يأتي ذلك فى ظل الإجراءات الإحترازية التى يتخذها بنك بلوم مصر للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وفقا للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة، و حرصا على سلامه العملاء و كافه العاملين بالبنك.

وتم الإبلاغ عن الإشتباه فى إصابة الموظف أول أمس الجمعة 8 مايو، وعلى الفور تم إتخاذ كافه الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التنسيق لإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم.

ومن أجل الحفاظ على سلامة العملاء و العاملين، يستمر بنك بلوم فى تطبيق إجراءات الوقاية والقيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك وشبكة فروعة، واضعا التدابير الإحترازية فى مقدمة أولوياته بما يتوافق مع توجهات الدولة فى ظل الأزمة الراهنة.