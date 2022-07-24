بنك باركليز يعتزم شراء حصة في شركة كوبر للعملات المشفرة

سيشتري بنك “باركليز”حصة في شركة “كوبر” ، وهي شركة للعملات المشفرة يُعتبر المستشار السابق فيليب هاموند من بين مستشاريها، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز”.

ذكرت الشبكة، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر، أن البنك البريطاني يُعدّ من بين مجموعة من المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى جولة تمويل لشركة “كوبر”، ويعتزمون استثمار بضعة ملايين من الدولارات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جمع الأموال في غضون أيام.

يُشار إلى أن شركة “كوبر” تُوفّر خدمات الوساطة والسمسرة الأولية والتسوية للمستثمرين المؤسِّسيين في أصول العملات المشفرة.

ورفض كل من “باركليز” و”كوبر” التعليق على التقرير، بحسب “سكاي نيوز”.

ومرّت الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بعام مليء بالتحديات، وواجه البعض منها حالات إفلاس حيث تراجعت العملات الرقمية الرئيسية، مثل “بتكوين”، إلى جانب الأصول الخطرة الأخرى على مستوى العالم.