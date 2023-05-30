بنك باركليز: أسعار الفائدة التركية سترتفع إلى 36% بنهاية العام

يتجه البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفائدة إلى 36% بحلول نهاية العام، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية أمس الأول الأحد، وفق توقعات بنك باركليز.

وقال إركان إرجوزيل الخبير الاقتصادي في باركليز في مذكرة للعملاء “هناك حاجة لإجراء تعديلات لكل من أسعار الفائدة والصرف الأجنبي”، مضيفا أن الانخفاض النسبي في ضغوط احتياجات التمويل الخارجي وفّر لصانعي السياسات المالية فرصة لإجراء هذا التعديل تدريجيا.

وقال إرجوزيل “نتوقع وصول أسعار الفائدة إلى 36% في نهاية عام 2023، لكن من الواضح أن المخاطر تتجه نحو الانخفاض”.