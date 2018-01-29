بنك انفستكورب: السعودية لا تزال جاذبة للمستثمرين

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنقال حازم بن قاسم، رئيس قطاع الاستثمار المؤسسي لمنطقة أوروبا لدى بنك "انفستكورب"، لاتزال السعودية دولة جاذبة للمستثمرين رغم الاعتقالات المفاجئة التي شنتها الحكومة على مجموعة من رجال الأعمال والمسئولين ضمن حملة لمكافحة الفساد، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج".وأوض

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

قال حازم بن قاسم، رئيس قطاع الاستثمار المؤسسي لمنطقة أوروبا لدى بنك “انفستكورب”، لاتزال السعودية دولة جاذبة للمستثمرين رغم الاعتقالات المفاجئة التي شنتها الحكومة على مجموعة من رجال الأعمال والمسئولين ضمن حملة لمكافحة الفساد، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.

وأوضح بن قاسم في تصريحات على هامش منتدى دافوس في سويسرا: “السعودية لا تزال سوقا كبيرة من حيث القدرة على جمع الأموال واستثمارها”، وتابع: “أعمالنا في الخليج مازالت قادرة على النمو والازدهار”.

ويسعى بنك “انفستكورب” الذي يستهدف مضاعفة حجم الأصول التي يديرها إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى إزالة مخاوف المستثمرين تجاه المملكة بعد حملة الاعتقالات التي شملت عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسئولين السابقين.

وكانت المملكة قد أفرجت منذ يومين عن عدد من كبار رجال الأعمال بينهم الأمير الوليد بن طلال وخالد التويجيري رئيس الديوان الملكي في عهد الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز بعد نحو 3 أشهر من الاحتجاز.

وتدير “انفستكورب” التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لها، أصولا بقيمة 21.4 مليار دولار.