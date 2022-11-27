بنك اليابان يجري مسحا سنويا بشأن تمويل مكافحة تغير المناخ

سيجري البنك المركزي الياباني مسحا لآراء المؤسسات والشركات المالية بهدف التوصل إلى سبل تعزيز السوق النامية لتمويل مكافحة التغيرات المناخية، حسبما أعلن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا يوم الأحد.

وأضاف أماميا أن استطلاعا مبدئيا في أغسطس أظهر وجود “طلب قوي” في اليابان على السندات “الخضراء” وغيرها من أدوات الدين البيئية والاجتماعية .

وقال بعض من شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا تحديات في الحصول على المعلومات والطرق المناسبة لتقييم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف أماميا في كلمة في منتدى أكاديمي أن “تغير المناخ له تأثير كبير للغاية على التطورات الاقتصادية والسعرية والمالية على المدى المتوسط والمدى البعيد”.

وتابع: “ويمكن بالتالي للبنوك المركزية أن تساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل من خلال دعم تحركات القطاع الخاص للتصدي لتغير المناخ “.

وطرح بنك اليابان العام الماضي خطة تمويل تستهدف الأنشطة التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة حملة عالمية نحو مجتمع يكون صديقا للبيئة على نحو أكبر.

وبموجب الخطة، يقدم البنك المركزي قروضا بدون فائدة مرتين سنويا يمكن تمديدها حتى عام 2030 للبنوك التي تعزز القروض الخضراء والمستدامة. وأقرضت البنك 3.6 تريليون ين (26 مليار دولار) إلى 63 مؤسسة مالية بموجب الخطة.