بنك المعرفة يتعاقد مع 35 دار نشر عالمية .‎

سمية كمال : قال حمدي خلف رئيس قسم الاشتراكات المطبوعة لدى بنك المعرفة المصرى إن عدد دور النشر العالمية المتعاقد معها وصل إلى 35 دار من ابرزها العبيكان الرقمية ، ودار المنظومة ، و إلزيفير ، و The Online Egyptological Bibliography، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وبريتانيكا للطلبة. وأوضح خ

سمية كمال :

قال حمدي خلف رئيس قسم الاشتراكات المطبوعة لدى بنك المعرفة المصرى إن عدد دور النشر العالمية المتعاقد معها وصل إلى 35 دار من ابرزها العبيكان الرقمية ، ودار المنظومة ، و إلزيفير ، و The Online Egyptological Bibliography، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وبريتانيكا للطلبة.

وأوضح خلف لـ “المال” أن مشروع بنك المعرفة يتكون من 4 أجزاء رئيسية أولها خاص بعموم القراء ويتضمن مصادر محلية وإقليمية وعالمية باللغتين العربية والإنجليزية مدعمة بواجهة تشغيل سهلة الأستخدام ومزودة بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور التخيلية ، ومن ابرز مصادرها قناة ديسكفري العالميه و ناشيونال جيوجرافيك التعليميةكما تحتوي علي موسوعة بريتانيكا العامه الشهيره والتي توفر ملايين المقالات والفيديوهات والصور في كل إتجاهات المعرفة بالإضافه إلي آمهات الكتب التراثية والأدبية.

وأضاف خلف أنه يوجد ايضا بوابة خاصة بالطلاب تحتوى على نظام بحث موحد فى الآلاف المقررات الدراسية للعلوم لمختلف مراحل التعليم ، وآخر خاصة بالباحثين وتحتوى على أحدث ما توصل إليه العلم من أكتشافات بحثية .

كما يشمل بنك المعرفة بوابة خاصه لصغار السن مدعمه بنظام تصفح بسيط وتصميم متميز للأطفال ، تتضمن العديد من القصص و الألعاب التعليمية مدعمه بالوسائل السمعية البصرية.

ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مشروع بنك المعرفة فى نوفمبر 2015 . أطلقت النسخة التجريبية من الموقع باللغتين العربية والإنجليزية كجزء من مبادرة “نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر”