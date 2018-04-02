بنك المصرفية العربية يخفض الفائدة على حساب التوفير الإسلامى

سهير محمد خفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الفائدة على حساب التوفير الاسلامى ذو العائد اليومى بواقع 1% وتراجع سعر الفائدة من 14.25% الى 13.25% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعارا الفائدة 1% ويقدم حساب التوفير الذى يحمل اسم كود 1074 عائد يومى ويشترط أن يكون الحد الادنى للايداع 100 الف جنيه وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %١ ليصل الى 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى
خفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الفائدة على حساب التوفير الاسلامى ذو العائد اليومى بواقع 1%
وتراجع سعر الفائدة من 14.25% الى 13.25% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعارا الفائدة 1%
ويقدم حساب التوفير الذى يحمل اسم كود 1074 عائد يومى ويشترط أن يكون الحد الادنى للايداع 100 الف جنيه
وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %١ ليصل الى 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى