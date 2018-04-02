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بنك المصرفية العربية يخفض الفائدة على حساب التوفير الإسلامى

سهير محمدخفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الفائدة على حساب التوفير الاسلامى ذو العائد اليومى بواقع 1%وتراجع سعر الفائدة من 14.25% الى 13.25%  بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعارا  الفائدة 1%ويقدم حساب التوفير الذى يحمل اسم كود 1074 عائد يومى ويشترط أن يكون الحد الادنى للايدا
5:37 م, الأثنين, 2 أبريل 18 5:37 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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سهير محمد

خفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الفائدة على حساب التوفير الاسلامى ذو العائد اليومى بواقع 1%

وتراجع سعر الفائدة من 14.25% الى 13.25%  بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعارا  الفائدة 1%

ويقدم حساب التوفير الذى يحمل اسم كود 1074 عائد يومى ويشترط أن يكون الحد الادنى للايداع 100 الف جنيه 

وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %١ ليصل الى  16.75٪ و 17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى

 

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