بنك المصرفية العربية يخفض الفائدة على حساب التوفير الإسلامى

سهير محمدخفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الفائدة على حساب التوفير الاسلامى ذو العائد اليومى بواقع 1%وتراجع سعر الفائدة من 14.25% الى 13.25% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعارا الفائدة 1%ويقدم حساب التوفير الذى يحمل اسم كود 1074 عائد يومى ويشترط أن يكون الحد الادنى للايدا

سهير محمد خفض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الفائدة على حساب التوفير الاسلامى ذو العائد اليومى بواقع 1% وتراجع سعر الفائدة من 14.25% الى 13.25% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعارا الفائدة 1% ويقدم حساب التوفير الذى يحمل اسم كود 1074 عائد يومى ويشترط أن يكون الحد الادنى للايداع 100 الف جنيه وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %١ ليصل الى 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى

