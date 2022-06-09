بنك المشرق ينشئ أكاديمية لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقّع بنك المشرق- مصر بروتوكول تعاون مع شركة Beacon FinTrain، لإنشاء “Mashreq SME Academy” وهي أكاديمية متخصصة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتمشى مع توجيهات البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى دعم هذا القطاع الواعد؛ نظرًا لما له من قدرة على المساهمة في نمو الاقتصاد المصري.

وتهدف “Mashreq SME Academy” لتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عدة برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات أصحاب الشركات والمديرين الماليين داخلها على أهم جوانب الإدارة المالية والحوكمة وصناعه القرار المالي.

كما أن الأكاديمية ستقوم أيضًا بتدريب العاملين في قسم خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل بنك المشرق- مصر، من خلال برنامج تدريبي مكثف حول “دورة الائتمان” والذي تم تصميمه خصيصى لتدريب وتأهيل العاملين بالبنك في هذا القطاع؛ وذلك بهدف خلق كوادر تتقن جمع البيانات المالية وإجراء التحاليل المالية المناسبة لهذه الشركات.

من جانبه أكد عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق- مصر، أن “البنك يولي أهمية كبيرة لتعزيز دعمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتمشى مع خطط البنك في النمو السريع في هذا القطاع الحيوي.

ومن هذا المنطلق نفتخر اليوم بالإعلان عن تعاون جديد لنقدم حلولًا مختلفة تجاه دعم وتنمية هذا القطاع، حيث نتطلع من خلال تلك الشراكة إلى خلق كوادر جديدة فعالة ومؤهلة لها القدرة على إدارة هذا القطاع وتعزيز دوره في النهوض بالاقتصاد المصري.”

قال أحمد مبارك، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك المشرق- مصر: “التعاون مع شركة “Beacon FinTrain” لإنشاء “Mashreq SME Academy”، يأتي تأكيدًا لدور البنك في دعم وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومساعدتهم في إدارة أعمالهم بشكل أفضل. لذلك، نتيح برامج مصممة خصيصى لعملاء البنك، بالإضافة إلى برنامج داخلي مخصص لموظفينا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتدريبهم على فهم وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، خاصة أن البنك يسعي لجلب جيل كفء من المصرفيين وإنشاء كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا في السوق”.

أشار الدكتور معتز الصوفي، المدير التنفيذي لشركة Beacon FinTrain إلى أنه “في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تلتزم شركة Beacon FinTrain كشركة متخصصة في تطوير الكوادر في القطاع المصرفي والمالي والشريك الحصري في الشرق الأوسط وأفريقيا للجمعية الأمريكية لخبراء التمويل (AFP-Association For Financial Professionals)

بتقديم حلول تدريبية متطورة وعملية معتمدة دوليًّا تلائم هذا القطاع. ويتيح التعاون مع بنك المشرق الفرصة لتلبية احتياجات هذا القطاع من خلال التطوير والتنمية العلمية والعملية.”

وأضاف مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية للشركة، أن “تنمية القدرات والجدارات المالية والتعليم المستمر هو الدرع الرئيسي للحماية من مخاطر السوق.

لذا فنحن نعمل دائمًا على تطوير برامج تدريبية متماشية مع احتياجات العاملين بالقطاع المالي والمصرفي. وقد تم تطوير البرامج التدريبية بالاستعانة بخبراء محليين ودوليين ليكون مستوي البرامج التدريبية وطرق التدريس من أحدث الطرق المتبعة في العالم.

كما تسعى تلك الشراكة لتطوير القدرات العلمية والعملية المالية للعاملين في القطاع المصرفي وزيادة الوعي والفطنة المالية لشركائهم من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.