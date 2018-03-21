بنك المشرق يمول السفر لمونديال روسيا بالتقسيط

سهير محمدأعلن بنك المشرق -مصر عن عرض لتمويل رحلة السفر إلى روسيا لحضور مباريات مصر فى كأس العالم من خلال بطاقة الائتمان بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد وتعاقد البنك مع شركة ترافيستا بحيث يقدم العميل صاحب بطاقة الائتمان للبنك أحد العروض التى تقدمها الشركة وعليه يتم تحديد ق

سهير محمد

أعلن بنك المشرق -مصر عن عرض لتمويل رحلة السفر إلى روسيا لحضور مباريات مصر فى كأس العالم من خلال بطاقة الائتمان بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد

وتعاقد البنك مع شركة ترافيستا بحيث يقدم العميل صاحب بطاقة الائتمان للبنك أحد العروض التى تقدمها الشركة وعليه يتم تحديد قيمة التمويل.

وتقدم الشركة عدة عروض للسفر لحضور مباريات مصر مع روسيا وأرواجوى والسعودية بداية من منتصف يونيو، وتتراوح تكلفة السفر من 33 ألف جنيه حتى 78 ألف جنيه لمدد تتراوح ما بين 6 ليالى وحضور مباراة واحدة و 11 ليلة وحضور مبارتين لمصر.