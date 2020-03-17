بنك المشرق يقرر خفض سعر الفائدة على الودائع 2.5%

قال ابراهيم الكفراوي، مدير المعاملات الدولية لدى بنك المشرق ، إن مصرفه قرر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم خفض اسعار الفائدة على الودائع بجميع دوريتها 2.5 %.

وأشار الكفرواي في تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن لجنة الأصول والخصوم سوف تجتمع الاسبوع الجاري للبحث في باقي اسعار العائد علي اوعية الادخارية شاملة الشهادات بجميع دوريتها.

كرونا يدفع لجنة السياسات النقدية بخفض العائد 3%

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

واوضح المركزي إلى أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ”أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ± ٪ (3 ٪) خلال الربع الأخير من عام 2020″.

كما أشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، قائلا إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار بإجراء خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية بالجنيه، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.