بنك المشرق يعين محمد عبد الرازق رئيساً للتكنولوجيا والتحول والمعلومات للمجموعة

أعلن

تعيين محمد عبد الرازق رئيساً للتكنولوجيا والتحول

، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين محمد عبد الرازق رئيساً للتكنولوجيا والتحول والمعلومات.

وسيقود عبد الرازق من خلال منصبه هذا قطاع التكنولوجيا في مجموعة المشرق، كما سيشرف على ضمان تقديم جميع الخدمات الرقمية بنجاح. وعلاوة على ذلك، سيتولى مسؤولية الموافقة على التقنيات الجديدة والناشئة التي تتبناها المجموعة، وضمان التميز في خدمة العملاء، والتعاون مع الشركاء الخارجيين للمجموعة.



وفي معرض تعليقه على تعيين محمد عبد الرازق، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “يسعدني الإعلان عن تعيين محمد عبد الرازق رئيساً جديداً للتكنولوجيا والتحول والمعلومات في مجموعتنا. ولا شك بأن خبرة محمد في مجال قيادة أقسام التكنولوجيا في شركات ومؤسسات كبيرة، فضلاً عن معرفته وتعليمه في مجال تخصصه تجعل منه إضافة قيّمة لفريقنا. وبينما نواصل الاستثمار في قدراتنا الرقمية وتقديم تجربة عملاء متميزة، فإن تولّي محمد لقيادة التكنولوجيا في المشرق يمثل عاملاً هاماً وحاسماً في نجاحنا على هذا الصعيد”.

من جانبه، قال محمد عبد الرازق: “أنا فخور للانضمام إلى المشرق وقيادة مجموعة التكنولوجيا فيه نحو آفاق ونجاحات جديدة. كما أنني أتطلع إلى العمل مع الفريق المتميز في المشرق، والتعاون مع الشركاء الخارجيين لتقديم خدمات رقمية مبتكرة تركّز على العملاء وتلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا.”

هذا ويتمتع محمد بخبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا تصل إلى 30 عاماً، قاد خلالها أقسام التكنولوجيا في مؤسسات وشركات إقليمية كبيرة. وقبيل انتقاله إلى المشرق، عمل عبد الرازق منذ عام 2015 في بنك ستاندرد تشارترد، وآخر منصب تقلده فيه كان منصب رئيس التكنولوجيا والعمليات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. كما سبق لمحمد عبد الرازق أن عمل في شركة بريتيش أمريكان توباكو بين عامي 2007 و2015، وكان آخر منصب شغله فيها الرئيس العالمي لخدمات التكنولوجيا.

ويحمل محمد شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة ماكجيل في كندا. وسوف يكون لخبرته الواسعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، مدعومة بخبرته القيادية، دور مهم في تعزيز القدرات التكنولوجية الكبيرة للمشرق.