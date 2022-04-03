«بنك المشرق» يعين ألكسندر ريف رئيسا جديدا للتكنولوجيا والتحول الرقمي

أعلن بنك المشرق عن تعيين ألكسندر ريف رئيساً جديداً للتكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في البنك، وذلك منذ أول الشهر الجاري.

ويمتلك ألكسندر – خبرة في مجال التكنولوجيا تصل إلى 30 سنة، ومن أبرز المسؤوليات التي تقلدها خلال مسيرته المهنية منصب المدير التنفيذي للمعلومات في بنك أبو ظبي التجاري من العام 2012 وحتى العام 2020، في حين عمل مؤخراً كمستشار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية والتنظيمية، ومنصات الأصول المشفرة.

كما عمل ألكساندر مع شركة “دايملر” للخدمات المالية و”مرسيدس بنز” بين عامي 2003 و2012 كمدير تنفيذي للمعلومات في أوروبا والصين واليابان.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “ينضم الكسندر إلى فريق المشرق في لحظة مفصلية في تاريخ البنك، نتصدر فيها الجهود الحثيثة المبذولة على امتداد القطاع لقيادة مسيرة التطور في مجال الخدمات المالية الرقمية والاقتصاد الرقمي ككل، وذلك من خلال تعزيز الابتكار وتبني الحلول والمنصات التي تسهم في تغيير القطاع بشكل جذري.

من جهته، قال ألكسندر ريف، رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في المشرق: “إنني سعيد بانضمامي إلى المشرق وحصولي على فرصة العمل على تلبية متطلبات الاقتصاد الجديد في عالم ما بعد كوفيد – 19، والإسهام في ابتكار جيل جديد من الخدمات المالية، وبناء استراتيجية التعاون بين بنك المشرق، وشركائه من جميع الأطراف المعنية وكامل المنظومة الرقمية.

يأتي انضمامي إلى المشرق في وقت يمر فيه البنك بمرحلة مفصلية في رحلة نموه الطموحة، وهو ما يمثل لي في الوقت ذاته خطوة مهة في مسيرتي المهنية، وأنا أتطلع قدماً للعمل يداً بيد مع كامل الفريق للاستفادة من الفرص العديدة الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد الرقمي”.