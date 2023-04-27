بنك المشرق يعلن عن 1.6 مليار درهم صافي أرباح في الربع الأول

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أبرز مؤشرات الأداء

نمو قوي للدخل التشغيلي وصافي الأرباح

عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023 والتي تدل على أداء قوي، كما تخطى إجمالي الأصول حاجز الـ 200 مليار درهم إماراتي كما هو موضح أدناه:

بلغت الأرباح التشغيلية 1,8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 96% مقارنة بالربع الأول من العام 2022، مدفوعة بنمو الدخل التشغيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر البلدان الأخرى.

وتحسنت الكفاءة إذ بلغ معدل التكلفة إلى الدخل %30.2 في الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 40.3% للفترة نفسها من العام 2022.

وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على معدلات تُعد من بين الأفضل في القطاع عند30.7%.

وسجل البنك صافي أرباح قوي بلغ 1.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2023 نتيجة تراجع تكلفة الائتمان بنسبة 58% على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح التشغيلية ونمو ثابت في محفظة القروض وتحسن جودة الأصول.

2- شهد إجمالي القروض والسُّلف نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 91.1 مليار درهم إماراتي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.8% في نهاية مارس 2023 (79.4% في ديسمبر 2022).

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى %1.9 فــي نهايــة مــارس 2023 (2.2% فــي نهايــة ديسمبر 2022)

3- سيولة ومركز مالي جيد

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.6% من بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 120.2 مليار درهم إماراتي.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 35.6% في مارس 2023 (33.5 %في ديسمبر 2022).

وتحسن قوي في معدل كفاية رأس المال عند 17.4%، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 15.1% في مارس 2023.

4-بيئة ائتمان محسّنة

وتم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 96 مليون درهم إماراتي للربع الأول من العام 2023، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول لتمثل الآن 0.1% فقط من إجمالي القروض.

وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.9 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية للقروض بنسبة 231.3% في 31 مارس 2023 (190.8% في ديسمبر 2022).

قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق، حقق المشرق نتائج مالية مذهلة خلال الربع الأول من العام 2023 مدفوعًا بالنمو القوي في الدخل التشغيلي وتحسن الكفاءة، إلى جانب التحسن الملحوظ في وضع المخاطر، حيث تضاعفت الأرباح التشغيلية بحوالي مرتين على أساس سنوي، وتخطى إجمالي الأصول حاجز الـ 200 مليار درهم إماراتي.

وتابع: انطلاقًا من مكانته كأحد البنوك الرائدة في القطاع، شارك المشرق بقوة في منظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبح أحد الأعضاء المؤسسين لبرنامج إطلاق المشاريع “Launchpad” الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي. وتعزز أداء البنك بفضل إطلاق العديد من المنصات والخدمات الرقمية، على المستويين المحلي والدولي، وعبر مختلف فئات الأعمال بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية.

واستكمل: أثبتت استراتيجية المشرق الرقمية فعاليتها من خلال الزيادة الكبيرة في ودائع العملاء، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل، والنمو الملحوظ في الأرباح الصافية. ويمكن أن تُعزى هذه الإنجازات المهمة لعدة عوامل أبرزها تحسن جودة الأصول وانخفاض القروض المتعثرة، وتحسن معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي.

وذكر: عزز أداءه الاستثنائي خلال الربع الأول بمواصلة توسيع حضوره الجغرافي وتنويع منتجاته وخدماته، والذي توج بحصوله على ترخيص لبدء خدماته المصرفية الرقمية في باكستان، والتوسع الكبير في مصر. وبفضل أدائه القوي ضمن هذه الأسواق وغيرها من الأسواق الدولية، حصد البنك، خلال الربع الأول، العديد من الجوائز المهمة في الإمارات، ومصر، والكويت، وقطر.

وإذ تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ “كوب 28”، يواصل البنك تركيز جهوده على تعزيز الاستدامة، لتسليط الضوء على التزام البلاد بالممارسات البيئية والاجتماعية المسؤولة. وخلال الربع الأول من العام الحالي، أحرز البنك تقدمًا لافتًا في جهوده المتعلقة بالاستدامة، وحصل تقريرنا الخاص بالاستدامة على اعتراف من مؤسسة مستقلة كونه يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

ونعتقد بأن مشاركتنا في منظومة الابتكار، وجهودنا لتخصيص تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا، وتركيزنا الثابت على تحسين الكفاءة، ستدعم مسيرة المشرق الرامية لدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال العام 2023 وعبر مختلف المتغيرات الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تسود عالمنا. “

وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق يسعدني أن أعلن عن الأداء المالي القوي للمشرق خلال الربع الأول من العام 2023 ، الأمر الذي يؤكد على مرونة البنك وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، فضلًا عن التزامه الراسخ بتحقيق قيمة غنية ومستدامة للمساهمين. وقد أثمرت جهودنا الهادفة لتحسين الدخل التشغيلي وتعزيز كفاءة الأعمال عن تحقيق نمو كبير في الأرباح التشغيلية بزيادة بلغت 96% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022. كما حافظ البنك على سيولة جيدة ومركز مالي قوي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.6% حتى تاريخه لتصل إلى 120.2 مليار درهم إماراتي، وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على ارتفاعه عند 30.7% ، ليؤكد قدرة البنك على تنويع مصادر الدخل.

وواصلت محفظة القروض تحقيق نمو مستقر، بارتفاع بنسبة 5.6% في إجمالي القروض والسلف على أساس سنوي لتصل إلى 91.1 مليار درهم إماراتي. وانعكس النهج الحكيم الذي نتبعه في إدارة المخاطر جليًا في انخفاض مخصصات القروض المتعثرة وتراجع نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض. وحصل البنك على اعتراف مؤسسة مستقلة بتوافق تقريرنا الخاص بالاستدامة مع معايير AA1000AS العالمية، كما رسخ المشرق التزامه الاستدامة من خلال انضمامه إلى البرنامج التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته متعاونًا في الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، وهو إنجاز جديد يضاف لجهودنا الرامية لتمكين مستقبل أكثر استدامة.

وبالمضي قدمًا، سنواصل العمل على تطوير وتحسين الخبرات والتجارب التي تترك بصمة إيجابية في الحياة اليومية لعملائنا، وبما يتخطى المنتجات والخدمات. وإذ ندرك بأن موظفينا هم العمود الفقري لمؤسستنا، نحن حريصون على مواصلة الاستثمار في تطوير وصقل مهاراتهم، ليتمكنوا من تقديم خدمات استثنائية للعملاء. ونتطلع لمواصلة مسيرة النمو والتقدم مدفوعين بالتزامنا بتقديم أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا وأبناء مجتمعنا.