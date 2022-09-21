بنك المشرق يطلق شعاره الجديد «تحد اليوم» RISE every day

أعلن بنك المشرق اليوم من مقره الرئيسي في العاصمة الإماراتية دبي عن إطلاق شعاره الجديد rise every day “تحد اليوم”.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق إن البنك يسعى من خلال شعاره الجديد إلى تلبية تطلعات عملائه من خلال تواجده في نحو 13 دولة.

وأضاف خلال مؤتمر للإعلان عن الشعار الجديد بالمقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي أن البنك استطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال 55 عاما منذ إنشائه في عام 1967.

وأشار إلى أن بنك المشرق بعد من أوائل البنوك التي أدركت أهمية التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لذا كان له السبق في طرح العديد من المنتجات الرقمية المبتكرة والخدمات المصرفية الإلكترونية.

وتابع أن العالم يواجه العديد من التحديات، والبنوك لديها دور في توفير التمويل، مشيرا إلى توجيه العديد من الاستثمارات في تطوير البينة التكنولوجيا.

ومن جانبه قال أحمد عبد العال، العضو المنتدب لمجموعة بنك المشرق إن البنك يعد أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات، لافتًا إلى أن خلال رحلة البنك التي تمتد إلى 55 عاما حقق البنك العديد من الإنجازات على مستوى العالم.

وأضاف أن الشعار الجديد “تحد اليوم” يأتي في إطار حرص البنك على تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لمساعدة المواطنين والمجتمع.

وأشار إلى أن تحقيق النجاح يحتاج إلى تقديم العديد من التضحيات ومواجهة التحديات ومواصلة العمل للوصول الهدف واتخاذ قرارات جريئة.

ووجه بعض النصائح منها: “لا تتبع كل ما يمليه عليك الآخرون، والرحلة صعبة، واجعل من كل تحد فرصة للتألق”.