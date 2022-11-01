بنك المشرق يشارك في دعم مؤتمر المناخ «COP27»

أعلن بنك المشرق اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الرئاسة المصرية للدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “COP27″، تأكيدًا لمشاركة “المشرق” رسميًا في المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، في جمهورية مصر العربية.

وتأتي مشاركة بنك المشرق في رعاية مؤتمر “COP27” في إطار إدراكه لأهمية التحدّيات المناخية العالمية، والتزامه ببذل مزيد من الجهود لزيادة التوعية والمشاركة على مستوى المنطقة؛ حيث ينبغي على المجتمعات وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية والقادة وعلماء المناخ حول العالم توحيد جهودهم في مواجهة تأثيرات التغيّر المناخي التي تُعرّض أنماط حياتنا ومعيشتنا للخطر، في ظلّ حاجة ملحّة إلى تقديم مزيد من حلول التمويل المبتكرة، والمنَح والامتيازات، لمساعدة البلدان النامية على الحدّ من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيّف معها.

ويحرص بنك المشرق على المشاركة في حوارات فاعلة مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي تطمح إلى استكشاف آفاق التمويل المستدام للمرة الأولى، وتزويدها بالإرشادات والاستشارات اللازمة. كما تأتي مشاركة “المشرق” في “COP27” في وقتها المناسب، وعلى الأخصّ ضمن فعَّالية “يوم التمويل” في 9 نوفمبر؛ حيث قدم البنك عدداً من التسهيلات لصفقات التمويل المستدام منذ أكتوبر 2020، والتي تصل قيمتها إلى11.7 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وتركيا وأفريقيا، وخلال فعَّاليات “يوم التمويل”، و”يوم الطاقة” في 15 نوفمبر، سيشارك “المشرق” في حلقات نقاش وفعَّاليات ميدانية أخرى مع العملاء والشركاء.

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك “المشرق”، تعليقًا على المشاركة في مؤتمر “COP27”: “يُسعدنا الإعلان عن مشاركتنا في الدورة الـ 27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ونفخر برعايتنا لمؤتمر “كوب 27″ في مصر، بناءً على قناعتنا الراسخة بضرورة التحرّك العاجل والحاسم، لحماية الناس والكوكب من التأثيرات القوية لتغيّر المناخ، ونعتقد بأن الانتقال إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون يتيح فرصة حقيقية لمضاعفة التزامنا بالتمويل المستدام والاستثمار في القطاعات التي من شأنها دفع النموّ الاقتصادي وإيجاد الوظائف مستقبلًا، إضافة إلى ذلك، نحرص على دمج ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات عبر شبكة البنك، مع تطوير إطار عمل قوي للاستدامة يُحقّق المزيد من القيمة لموظفينا وعملائنا ومساهمينا”.

وقال السفير أشرف إبراهيم، المنسق العام للشؤون التنظيمية والمالية في “COP27”: “يُؤكّد “المشرق” التزامه بالاستدامة وتركيزه على مواجهة تأثيرات التغير المناخي كواحدة من أولوياته الرئيسية؛ وذلك عبر دمج ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات على نطاق البنك، وتطويره لإطار عمل قويّ للاستدامة يُحقّق المزيد من القيمة لموظفيه وعملائه، وتسهيله لصفقات تمويل مستدام وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2020 في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وتركيا وأفريقيا، وبالتالي سيكون مؤتمر “COP27” منصّة فريدة متاحة أمام “المشرق” لابتكار الحلول وتقديمها، والوصول إلى نتائج مؤثرة وقابلة للتنفيذ بالتنسيق مع قادة الحكومات والأطراف المعنية في هذا القطاع”.