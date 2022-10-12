بنك المشرق يرفع العائد على الشهادات الثلاثية ليصل إلى 15%

أعلن بنك المشرق مصر رفع الفائدة على الشهادات الثلاثية بالجنيه المصري إلى 15% بدلًا من 13.5%.

وكانت مجموعة من البنوك منهم “المشرق” قررت خلال الفترة الأخيرة، رفع العائد على شهادات الادخار الخاصة بها، لعائد ثابت تنافسي يصل لـ14% سنويًا ويصرف شهريًا.

وشملت هذه البنوك: الأهلي المصري، مصر، في حين طرحت بنوك أخرى شهادات جديدة مثل البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي الكويتي؛ بهدف تقديم أفضل المنتجات للعملاء.

جدير بالذكر أن هذه التحركات الجديدة تأتي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي انعقد 22 سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك من 14% إلى 18%.