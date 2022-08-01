بنك المشرق يرفع أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية إلى 13.5%

أعلن بنك المشرق – مصر عن زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الشهري بالجنيه المصري إلى 13.5%، وذلك اعتباراً من شهر يونيو، ليصبح ضمن قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر فائدة تنافسي في السوق المصرفي المصري.

ويتمكن العميل من شراء وربط شهادات المشرق الادخارية بحد أدنى الف جنيه ، -على أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عاما- والتمتع بالعديد من الخدمات المبتكرة التي يقدمها بنك المشرق لعملائه. كما يتيح البنك إمكانية شراء الشهادة للقاصر تحت ولاية ولي الأمر، بالإضافة إلى إمكانية السحب المبكر للشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، وذلك للعملاء للمصريين وغير المصريين المقيمين.

و يقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بآجال مختلفة لتلبية كافة احتياجات العملاء، منها الشهادات الثلاثية بعائد ربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي.