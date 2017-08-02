بنك المشرق يتيح خدماته المصرفية على تطبيق للمحمول

المال - خاص أطلق بنك المشرق تطبيق "SNAPP" للخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، ويقول البنك إنه الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، ويتيح للعميل استخدام بصمة إصبعة ككلمة المرور ليستطيع استخدام التطبيق مما يوفر حماية فائقة للعميل ضد محاولات الاستخدام غير المرخص لها.وبحسب بيان من البنك، يتميز

المال – خاص



أطلق بنك المشرق تطبيق “SNAPP” للخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، ويقول البنك إنه الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، ويتيح للعميل استخدام بصمة إصبعة ككلمة المرور ليستطيع استخدام التطبيق مما يوفر حماية فائقة للعميل ضد محاولات الاستخدام غير المرخص لها.

وبحسب بيان من البنك، يتميز التطبيق بسهولة الإستخدام لإجراء المعاملات البنكية المختلفة كتحويل الأموال بين حسابات العميل المختلفة، وإدارة البطاقات عن طريق تفعيلها او إغلاقها فورياً، أو دفع مستحقات البطاقات الإئتمانية المختلفة. ويستطيع العميل معرفة اسعار الصرف والحصول علي رسائل التنبيه عند تغيرها، وكذلك طلب منتجات البنك المختلفة.

وقال شاكر زينل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق مصر، إن التطبيق يقدم خدمات جديدة كخدمة “مدير أموالي” التي ستساعد العملاء على التحكم بأنماط إنفاقهم.

ويستطيع عملاء بنك المشرق مصر من تحميل تطبيق “SNAPP” على هواتفهم المحمولة من خلال إرسال رسالة نصية SMS الى رقم 6111.