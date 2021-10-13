بنك المشرق و«فيزا» يوقعان اتفاقية تعاون بهدف التوسع في مجال المدفوعات

أعلن بنك المشرق مصر عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع فيزا الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لإطلاق بطاقات فيزا الجديدة، وذلك ضمن خطط البنك التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء من كل الشرائح وتدعم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

وتهدف اتفاقية التعاون بين بنك المشرق وفيزا إلى تقديم منتجات وحلول مبتكرة لتوفير التسهيلات والمعاملات البنكية غير النقدية، حيث تتضمن طرح بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر المختلفة، إضافة إلى بطاقات خاصة بمنصات التجارة الإلكترونية المرموقة.

ومن المتوقع أن يقوم البنك بالشراكة مع فيزا بطرح بطاقات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المصرفية لكافة الشرائح.

صرح عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر قائلاً: “إن هذه الشراكة تعد استكمالاً لخطط البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، بهدف تشجيع مجال المدفوعات الإلكترونية لمواكبة التطورات المشهودة في القطاع المصرفي بشكل عام، مما سيساهم في نمو الإقتصاد المصري”

من جانبه، صرح هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقنوات التوزيع في بنك المشرق – مصر أنه من المقرر أن يقوم بنك المشرق بموجب هذه الاتفاقية بمنح بطاقات فيزا بمزايا استثنائية مصممة خصيصاً لدعم مختلف الفئات باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المدفوعات في السوق المصري، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل العمليات المالية للأفراد والشركات الناشئة، إضافة إلى تقديم حلول دفع تواكب معايير فيزا العالمية للأمان والفاعلية وتشجيع الإقتصاد الرقمي.

وأضاف أحمد جابر المدير العام لشركة فيزا في شمال إفريقيا: “إن شراكتنا مع بنك المشرق سوف توفر حلولاً وإمكانات رقمية في مجال المدفوعات، مع تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية بما يناسب احتياجات السوق المحلى لتقديم خدمات تتماشى مع الاتجاهات العالمية، سواء على مستوى الافراد أو الشركات. ونثق بدور هذه الشراكة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية التى تلبي احتياجات العملاء، مع تقديم مزايا تنافسية تشجع نظم الدفع الإلكترونية. وقد أثبتت مصر نفسها كسوق محفز في مجال الابتكار الرقمي والتكنولوجي بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي والشركات بشكل كبير ويوفر يدعم لنمو الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة بتوفير حلول و بدائل رقمية لخدمة شريحة اكبر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية فيزا لدعم هذه الشركات.”

أما ملاك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر، فقد عقبت قائلة: “يسعدنا التعاون بين بنك المشرق وفيزا في هذه الاتفاقية طويلة الأمد والتي تعزز دور المدفوعات الرقمية وتقدم للعملاء خدمات مصممة خصيصا لاحتياجاتهم، فخورون أيضا بأن نكون الشريك الاستراتيجي للبنك من أجل تقديم أحدث خدمات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني وبدائل النقد دعما لخطط شركائنا بالتوسع لخدمة شرائح أكبر من العملاء على مستوى الافراد و الشركات، إضافة إلى مواكبة المتغيرات السوقية خاصة مع الاقبال المتزايد من العملاء لهذه الخدمات، و التي تساعد على تسريع قبول المدفوعات الرقمية خاصة في الشركات الصغيرة، التي بدورها ستوفر عددا من الفوائد من ضمنها ضمان استمرار العائد و تحسين التدفق النقدى لا سيما أثناء جائحة كورونا.”

الجدير بالذكر، أن المركز الرئيسي لبنك المشرق قد وقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا خلال هذا العام لإطلاق برنامج جديد «انضمام التجار السريع» في دولة الإمارات لتعزيز تبني المدفوعات الرقمية، والذي يعد بمثابة خطوة فريدة من نوعها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.