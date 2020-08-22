بنك المشرق مصر يوقع اتفاقية مع مستشفى الجنزوري لتقديم الرعاية الصحية لموظفيه

وقّع بنك المشرق- مصر اتفاقية مع مستشفى الجنزوري التخصصي لتقديم خدمات طبية شاملة لموظفيه بشأن جائحة فيروس كورونا.

قال عمرو الباهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر: “يسعدنا أن نتشارك مع أحد أفضل مزوّدي الخدمات الطبية في مصر وأن نمدّ تغطية الرعاية الطبية الطارئة كوفيد- 19 لموظفينا.. موظفينا هم أغلى ما لدينا، ونحن حريصون دائمًا على خلق بيئة عمل آمنة وصحية لهم”.

وذكرت غادة الجنزوري، مديرة تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة مستشفى الجنزوري التخصصي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: “إنه لَمن دواعي سرورنا أن نتشارك مع بنك المشرق مصر وأن نقدم خدماتنا إلى موظفي المشرق مصر.. إن فريق الأطباء والممرضات لدينا الذين تتم مساعدتهم بمُعدات عالمية المستوى مناسب تمامًا لتلبية أي احتياجات متعلقة بفيروس كوفيد- 19، موظفي بنك المشرق”.