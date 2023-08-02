بنك المشرق: جرائم الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا وحماية العملاء أولويتنا

قال محمد سعيد فتحي رئيس قطاع مخاطر الاحتيال في بنك المشرق، إن جرائم الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا، ومن المهم فهم الاحتيال في حد ذاته، لكن أغلب المحتالين مؤسسات وليسوا أفرادًا، في حين أن الضحايا قد يكونون أفرادًا ومن مختلف الأعمار والخلفيات المعرفية.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ثورة التكنولوجيا المالية اليوم والتي جاءت تحت عنوان «إعادة تشكيل التمويل: التكنولوجيا المالية والابتكارات في قطاع سريع التغير»، أن جرائم الاحتيال أصبحت الآن أكثر تعقيدًا من ذي قبل، لافتًا إلى أن حماية العملاء أولوية لدينا، ومن المهم أن تكون البنوك والمؤسسات المالية أكثر قدرة على منع هذه الجرائم قبل وقوعها، وهناك جهود كبيرة في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه من المهم معرفة العميل وهويته على نحو جيد من قبل البنوك حتى تتمكن فرق مكافحة الاحتيال من حمايته من شتى المخاطر المحتملة.