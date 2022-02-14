بنك المشرق الإماراتي يستخدم حلول «ثيتاراي» الإسرائيلية لرصد الجرائم المالية

أعلنت شركة ثيتاراي الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، اليوم الإثنين، أن البنك سيستخدم أداةً لمراقبة التعاملات طورتها شركة ثيتاراي للأمن السيبراني من أجل رصد الجرائم المالية.

في حين لم يم الكشف عن حجم الصفقة، نوّه بنك المشرق بأن تكنولوجيا ثيتاراي تُمكِّن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيداً.

بدورها، أفادت ثيتاراي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي، أن بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها.

يتيح اعتماد الحل الذي تقدمه ثيتاراي من الجيل الثاني والذي يقوده الذكاء الاصطناعي إمكانية إجراء تحويلات مالية دولية آمنة للبنوك المراسلة مع توفير الحماية لها من الجرائم المالية.

يأتي هذا التعاون بين الطرفين في أعقاب الاتفاقيات الإبراهيمية التي تم توقيعها في سبتمبر 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، بحسب بيان الشركة. مُضيفاً: تتماشى حلول ثيتاراي لمكافحة غسل الأموال مع التوجه لجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بباقي دول العالم.

تسببت جائحة كورونا بزيادة المدفوعات الدولية، وهي السوق التي يُتوقع أن تنمو من 37.15 تريليون دولار في 2020 إلى 39.9 تريليون دولار بحلول العام 2026.