بنك المؤسسة المصرفية يستهدف 10- 12% نموًا في أرباح 2018

سيد بدر:قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية ABC، إن مصرفه يستهدف ما بين 10 – 12% نموًا في الأرباح خلال العام الجاري مقابل نحو 70% نموًا خلال العام الماضي . وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن العام الجاري سيشهد تحديًا للبنك على مستوى انخفاض أسعار الفائدة وتطبيق المع

سيد بدر:

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية ABC، إن مصرفه يستهدف ما بين 10 – 12% نموًا في الأرباح خلال العام الجاري مقابل نحو 70% نموًا خلال العام الماضي .

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن العام الجاري سيشهد تحديًا للبنك على مستوى انخفاض أسعار الفائدة وتطبيق المعيار المحاسبي الجديد الأمر الذي يؤثر على الربحية .

وحقق البنك أرباحًا بقيمة 252 مليون جنيه خلال العام الماضي، بنمو 70% عن 2016 ونحو 170% عن المستهدفات التي وضعها البنك وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستثمارات البنك في أذون الخزانة.

وأوضح تيناوي، أن البنك يعتزم تحقيق نمو بنسبة 10% على مستوى الودائع تقريبًا خلال العام الجاري، مقابل 20% نموًا في الإقراض في ظل انخفاض نسبة التوظيف بالبنك لنحو 40%.

وتصل محفظة القروض بالبنك لنحو 3.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي متراجعة بنسبة 8%، بينما زادت محفظة الودائع بنحو 8.4% لتصل إلى 11.2 مليار جنيه .

ولفت تيناوي إلى أن أصول البنك خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 4.3% إلى 13.6 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنحو 45% لتسجل 808 مليون جنيه