بنك الكويت الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع إمارات مصر للمنتجات البترولية

وقع بنك الكويت الوطني مصر بروتوكول تعاون مع شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية لإطلاق بطاقة NBK-Emarat Misr Titanium MasterCard الائتمانية والتي تتيح لحاملي البطاقة التمتع بالعديد من الخصائص والمميزات الحصرية.

وقال البنك في بيان له إن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر وسعيه المستمر نحو تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائه خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية وتعظيم القيمة التي يحصل عليها العملاء عند استخدامها، بما يحفزهم على زيادة الاستخدام بشكل كبير وعلى نطاق أوسع كبديل لوسائل الدفع التقليدية.



وبهذه المناسبة قال ياسر الطيب، “إن هذا البروتوكول الذي تم بين البنك وإمارات مصر والذي يمتد إلى 6 سنوات إنما يعكس مدى حرص البنك على تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح العملاء وتعظيم دور التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية، وذلك سعياً منا لزيادة قاعدة عملائنا من ناحية وتشجيعهم وتحفيزهم من ناحية أخري على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بما يدعم الشمول المالي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود”.

من جانبه قال عمرو الألفي، إن هذا الاتفاق بين البنك وإمارات مصر والذي يعد الاتفاق الأول من نوعه في مصر بين بنك ومحطات تزويد السيارات بالوقود، إنما يمثل حلقة جديدة في سلسلة خدماتنا المتطورة التي نسعى جاهدين لتقديمها لعملائنا بما يزيد من رضائهم وارتباطهم بالبنك والاعتماد بشكل كامل على بطاقاتنا البنكية في جميع عمليات الشراء والتسوق، وبذلك يكون NBK من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم مثل تلك الخدمة المبتكرة الجديدة لعملائه.

وقال أحمد يوسف، إن إطلاق بطاقة NBK-Emarat Misr Titanium MasterCard الائتمانية يأتي في إطار جهود بنك الكويت الوطني – مصر المستمرة في سبيل إثراء منتجات التجزئة المصرفية وتقديم منتجات وخدمات جديدة لجذب المزيد من العملاء من مختلف الشرائح، إذ تتيح البطاقة الائتمانية الجديدة لحامليها التمتع بالعديد من الخصائص والمميزات الحصرية، منها على سبيل المثال “كاش باك” شهريًا بنسبة 10% على مشتريات الوقود والتسوق بجميع محطات إمارات مصر على مستوى الجمهورية، والذي يتم إضافته تلقائيًا إلى البطاقة في الشهر التالي، فضلاً عما تتمتع به البطاقة من جميع خصائص ومميزات بطاقات البنك الائتمانية من ماستر كارد ، فضلاً عن نظام التقسيط الذي تتيحه تلك البطاقة والذى يسمح بتحويل المشتريات ومعاملات السحب النقدي إلى إقساط شهرية متساوية، وبأسعار فائدة تنافسية … وغير ذلك من المميزات.

من جانبه قال محمد جمعة بن شرف: انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية تنمية الشراكات الاستراتيجية لتطوير الأعمال ودورها المحوري في تعظيم العوائد لمختلف الشرائح المستفيدة لذا فإن هذه الخطوة للتعاون المشترك مع NBK تؤكد على ريادة شركة إمارات مصر في تقديم الحلول الرقمية الحديثة في مجال التسوق المريح، حيث أننا أولى شركات تسويق المنتجات البترولية في السوق المصري التي أتاحت خدمة السداد عن طريق البطاقات البنكية الإلكترونية في جميع محطات الخدمة والتموين للشركة منذ عام 2007.

وتابع “قامت الشركة برفع كفاءتها الفنية من خلال البنية التحتية التكنولوجية ووضعت عملاءها الكرام دوماً على رأس أولوياتها إذ تقدم لهم الآن من خلال هذه الشراكة العديد من المميزات، مثل تقديم خصم 10% على مشتريات خدمة بيكريا Bakeria المتخصصة في توفير مجموعة واسعة من الأغذية والساندويتشات الطازجة حسب الطلب، وعلى جميع المشروبات الساخنة والباردة المعدة بمنطقة الوجبات السريعة في جميع محطات الخدمة، وتقديم خصم 5% على مشتريات زيوت باور سنث Power Synth ذات الجودة الفائقة، وذلك بجانب التيسير في أداء الخدمات وإنجازها بالسرعة المطلوبة.