بنك الكويت الوطني يفتح باب التدريب لطلبة الجامعة

سهير محمد:أعلن بنك الكويت الوطنى عن فتح باب التدريب للطلبة بعدد من الكليات بفروعه بأنحاء الجمهورية خلال الإجازة الصيفية.ويهدف التدريب إلى تحسين والارتقاء بمستوى المعرفة المصرفية والمهارات التشغيلية والسلوكية وتدريب الشباب على العمل فى القطاع المصرفى.ومن المقرر أن يبدأ التدريب خلال شهر يونيو إل

سهير محمد:



أعلن بنك الكويت الوطنى عن فتح باب التدريب للطلبة بعدد من الكليات بفروعه بأنحاء الجمهورية خلال الإجازة الصيفية.



ويهدف التدريب إلى تحسين والارتقاء بمستوى المعرفة المصرفية والمهارات التشغيلية والسلوكية وتدريب الشباب على العمل فى القطاع المصرفى.



ومن المقرر أن يبدأ التدريب خلال شهر يونيو إلى نهاية سبتمبر المقبل بحد أقصى 4 أسابيع لكل متدرب.



ويشترط البنك أن يكون المتقدم طالبا مقيدا فى السنة الدراسية الثانية أو الثالثة وأن يكون فى كلية تجارة أو ما يعادلها أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو الحقوق أو علوم الحاسبات.

